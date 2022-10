Sud: ASviS, "sia crocevia dello sviluppo sostenibile dell'Europa e del Mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Amministrare una grande città a Sud del paese, in un periodo come quello attuale di forti condizionamenti a livello ambientale, energetico e sociale, è una sfida impegnativa che richiede lo sviluppo di un piano di azione condiviso" ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. "L'evento promosso da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - ha aggiunto - offre uno spunto importante per riflettere sulle fragilità di questi territori e sulle possibili strategie di rilancio, senza tralasciare la grande opportunità dei fondi europei del Pnrr". "Siamo convinti che la blue economy possa rappresentare un'importante leva per la valorizzazione del Sud Italia, un territorio dalle forti potenzialità che possono essere sviluppate in chiave sostenibile. Il Sud rappresenta un territorio strategico per gli itinerari della nostra compagnia, incentrati sul nuovo concetto di "The Good Power of Travel" una filosofia di viaggio che punta a creare valore sociale, ambientale ed economico per le destinazioni toccate. La sostenibilità, per Costa Crociere, passa infatti anche dal supporto e dalla mutua collaborazione con le comunità locali. Ringraziamo AsviS per la preziosa collaborazione, che ci ha permesso di favorire un dibattito sulla sostenibilità come leva per la crescita dei territori", ha dichiarato il Direttore sostenibilità di Costa Crociere Davide Triacca. (segue) (Ren)