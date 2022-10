Agricoltura: Pierro (Lega), sbloccare i pagamenti compensativi di sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla luce delle difficoltà che attraversano gli operatori agricoli della nostra regione, si rende necessario mettere in atto ogni sforzo rivolto a liquidare il prima possibile contributi eventualmente assegnati con le domande di sostegno presentate per indennità compensativa; premio unico; pagamento per il benessere animale; pagamento per l'adozione o il mantenimento delle pratiche e dei metodi di produzione biologica; pagamento per impegni silvo-ambientali. La rapida corresponsione di questi contributi, da erogare nella maggiore percentuale possibile, sono certo che consentirà a tante aziende agricole della nostra regione di alleviare la sofferenza economica in cui purtroppo si ritrovano determinate da un lato dall'aumento dei prezzi delle materie prime (carburanti, energia elettrica, fertilizzanti, mangimi, etc.) e, dall'altra, dai cambiamenti climatici che quest'anno, per la forte siccità registrata, hanno messo in ginocchio tutti i comparti del settore agricolo, di per sé già in crisi, in special modo nelle aree interne già caratterizzate da consolidati svantaggi naturali". A dichiararlo è stato il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro, componente della Commissione Agricoltura, caccia e Pesca della regione Campania che ha inviato una richiesta scritta all'assessore al ramo Nicola Caputo.(Ren)