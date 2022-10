Napoli: Garante detenuti, vicenda che colpisce e obbliga a passo diverso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha preso atto dell’arresto di Pietro Ioia, che l’amministrazione comunale di Napoli aveva a suo tempo nominato come proprio Garante delle persone ristrette. Il Garante nazionale, nonostante che, come è noto, non esista una connessione istituzionale tra il suo ruolo e quello delle figure che territorialmente le singole amministrazioni nominano, ha più volte sollecitato negli anni l’adozione di ‘Linee guida’ per indicare parametri di indipendenza, professionalità e integrità che le amministrazioni stesse potessero seguire nella delicata individuazione di tali figure. A tal fine, proprio recentemente - nel luglio scorso - ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) per la definitiva redazione e diffusione di tali ‘Linee guida’. Il percorso è giunto ora a un esito e le ‘Linee guida’ sono in via di definitiva approvazione. (segue) (Com)