Napoli: Garante detenuti, vicenda che colpisce e obbliga a passo diverso (2)

- Indipendentemente da ogni valutazione sull’indagine in corso che ha portato oggi ai provvedimenti restrittivi e nella forte speranza istituzionale che il Garante del Comune di Napoli possa mostrare la sua estraneità ai fatti, nonché, ovviamente, nel pieno rispetto dell’autonomia degli Enti locali, il Garante nazionale auspica che si giunga a una strutturazione organica dei rispettivi compiti e perimetri delle relazioni Istituzionali che dia all’esperienza positiva portata avanti in questi anni una riconoscibile fisionomia di responsabilità istituzionale. Al Garante nazionale la legge affida il compito di "promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate". Non gli affida, quindi, anche la funzione di controllo. In tale spirito di collaborazione, il Garante nazionale, designato dalla legge italiana anche come proprio ‘Meccanismo nazionale di prevenzione’ in ambito Onu, prosegue la propria azione, distinta da quella di analoghe figure territoriali connotate da denominazioni simili. (Com)