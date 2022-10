Speciale difesa: Taiwan, Difesa rileva quattro aerei e tre navi cinesi nei pressi dell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre imbarcazioni e quattro aerei delle forze armate cinesi sono stati rilevati nei pressi dell'isola di Taiwan. Lo ha annunciato il ministero della Difesa taiwanese su Twitter, precisando che l'isola ha risposto alle manovre emettendo avvertimenti radio, schierando i suoi sistemi missilistici terrestri e dispiegando velivoli e navi da pattugliamento. La sortita arriva mentre è in corso in Cina il ventesimo Congresso nazionale del Partito comunista, appuntamento che potrebbe riconfermare il presidente Xi Jinping per uno storico, terzo mandato alla guida della segreteria generale. Nell'intervento tenuto in apertura ai lavori, durato un'ora e 45 minuti, il leader cinese ha ricevuto l'applauso più lungo dai delegati quando ha parlato di Taiwan. "Non rinunceremo all'uso della forza e prenderemo tutte le misure necessarie per fermare i movimenti separatisti", ha detto Xi nel suo intervento, chiarendo che il Partito comunista dovrà mostrare "fermezza" nella risoluzione del dossier e "determinazione" nella riunificazione nazionale. Il Partito, ha però aggiunto, rispetterà sempre i compatrioti di Taiwan e garantirà loro benefici attraverso scambi economici e culturali. "La risoluzione della questione è importante per lo stesso popolo cinese e va decisa dal popolo cinese", ha chiarito. (Cip)