Speciale difesa: Etiopia, Borrell, chiediamo cessazione immediata delle operazioni militari

- Le notizie sugli intensi combattimenti nel nord dell'Etiopia sono in netto contrasto con gli impegni ripetutamente dichiarati, sia dal governo federale dell'Etiopia che dal Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray (Tplf), verso una risoluzione pacifica del conflitto. Lo ha dichiarato Josep Borrell, l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, tramite un comunicato stampa rilasciato dal Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas) . "L'Unione europea deplora la drammatica escalation di violenza e l'irreparabile costo in termini di vite umane e chiede l'immediata cessazione delle offensive congiunte, lanciate dalle forze di difesa nazionali etiopi, in collaborazione con le forze di difesa eritree, nonché il completo ritiro delle truppe eritree dal territorio sovrano dell'Etiopia", si legge nel comunicato stampa. "L'Ue ed esorta le forze del Tigray ad astenersi da ulteriori operazioni militari e a cessare le ostilità nei vicini territori di Amhara e Afar. Un'ulteriore regionalizzazione del conflitto non farà altro che aggravare le distruzioni, gli sfollamenti e le atrocità su larga scala contro le popolazioni civili, mettendo a rischio la stabilità della regione", prosegue Borrell. (Beb)