Imprese: Nucera (Iveco) a ‘Nova’, stiamo anticipando i lavori per la produzione dei bus in Italia

- Con la produzione dei bus in Italia siamo in perfetta tabella di marcia. Anzi, originariamente dovevamo partire ad inizio del prossimo anno con i lavori, ma in realtà stiamo anticipando. Lo ha annunciato ad ‘Agenzia Nova’ il president business unit bus di Iveco Group Domenico Nucera, a margine dell’evento di presentazione del nuovo stabilimento ePowertrain di Torino. “Entro metà anno prossimo potremo vedere i primi autobus prodotti a Foggia. E a partire dal 2024, vedremo per la prima volta In Italia il primo autobus a idrogeno prodotto da Iveco”, ha concluso Nucera(Rpi)