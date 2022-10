Sud: ASviS, "sia crocevia dello sviluppo sostenibile dell'Europa e del Mediterraneo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'evento sono intervenuti: Luca Bianchi, direttore Svimez, Sergio Costa, deputato ed ex-ministro dell'Ambiente, Patrizia Falabella, prorettrice dell'Università della Basilicata, Valeria Fascione, assessore della Regione Campania, Mariateresa Fragomeni, sindaco di Siderno, Piero Lacorazza, direttore della Fondazione Appennino e coordinatore politiche per il Sud del gruppo di lavoro sul Goal 11 dell'ASviS, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Stefano Manservisi, ex direttore generale alla Commissione Ue, nell'Advisory board di Verso Sud, Raffaela Milano, dirigente di Save the children, Roberto Pagone, direttore investimenti Area Sud di Rfi, Ruggero Po, giornalista Alta sostenibilità Radio Radicale, Giosy Romano, commissario straordinario del Governo della Zes Campania, Eliano Russo, responsabile Gigafactory di Enel green power a Catania, Davide Triacca, direttore sostenibilità Costa Crociere. (Ren)