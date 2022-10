Imprese: Stupenengo (Iveco) a 'Nova', ePowertrain stabilimento dove uscirà cuore pulsante veicoli elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo è un plant fondamentale perché da questo stabilimento uscirà tutto il cuore pulsante di quello che saranno i veicoli elettrici, non solo di Iveco Group, ma anche per i clienti esterni di Fpt industrial. Lo ha affermato la Coo di Iveco Group Annalisa Stupenengo ad 'Agenzia Nova' a margine dell’evento di presentazione del nuovo stabilimento ePowertrain di Torino. "In questo stabilimento saremo in grado di produrre tutta l’energia elettrica utile a coprire tutti i nostri costi fissi - ha continuato Stupenengo -. L’energia che produrremo potrà emettere nell’ambiente circostante ossigeno pari a quello di 186 campi da calcio. Mentre, sul fronte dei lavoratori, quasi il 40 per cento delle persone che lavoreranno in questo stabilimento avranno meno di trent’anni. E allo stesso tempo, le persone con anzianità e competenza potranno rinnovarsi e affrontare le sfide delle nuove tecnologie", ha concluso.(Rpi)