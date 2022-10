Speciale difesa: Ucraina, ministro Difesa Reznikov, seguiamo metodi Nato in gestione della logistica militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina seguirà d’ora in avanti i criteri previsti dal sistema di pianificazione ed esecuzione logistica delle operazioni militari utilizzato dalla Nato (Logfas). Lo ha reso noto il ministro della Difesa ucraino, Oleksij Reznikov, precisando che la decisione è stata presa nel contesto della riforma del sistema di approvvigionamento della difesa di Kiev. "Stiamo attuando (il sistema) Logfas della Nato per la contabilità e la logistica. Secondo mia disposizione, il sistema degli appalti della difesa è stato riformato secondo i principi della Nato", ha scritto Reznikov su Facebook. Il ministro ha osservato che, durante il conflitto, l'esercito ucraino ha mostrato un uso efficace delle armi fornite dalla Nato, nonché il "rigoroso rispetto degli obblighi". "L'Ucraina ha aderito alla Nato di fatto, ho tanti argomenti per provarlo. Ci sono sempre meno ragioni per non fornire aerei e carri armati all'Ucraina", ha concluso Reznikov. (Kiu)