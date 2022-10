Energia: Iveco, inaugurato nuovo stabilimento ePowertrain, produrrà 20 mila pacchi di batteria all’anno a zero emissioni di Co2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato oggi a Torino il nuovo stabilimento ePowertrain di Fpt Industrial (Iveco Group). L’impianto da 15 mila metri quadrati rappresenta per l’azienda un punto strategico per la gamma elettrica. In questo spazio a pieno regime verranno prodotti oltre 20 mila assali elettrici e oltre 20 mila pacchi batteria all'anno con l’impiego di 200 persone che avranno a disposizione le tecnologie dell’industria 4.0 come robot, realtà aumentata e realtà virtuale. Una produzione che sarà a emissioni zero, grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili e l’acquisto di crediti di carbonio per compensare completamente le emissioni di Co2. La gamma elettrica andrà ad equipaggiare i veicoli commerciali pesanti come il Nikola Tre e i minibus. "Iveco Group si è posta l'obiettivo sfidante di arrivare a zero emissioni nette di Co, entro il 2040, con dieci anni di anticipo sulla scadenza dell'Accordo di Parigi - ha affermato Gerit Marx, CEO, Iveco Group -. Questo vale in egual misura per i nostri prodotti e per i luoghi in cui li produciamo. Da questo stabilimento forniremo sistemi di propulsione elettrici che andranno a completare una gamma già ampia di motorizzazioni. Confermiamo cosi la nostra volontà di offrire ai clienti i prodotti e i servizi giusti per soddisfare le loro esigenze in rapida evoluzione, nonché la nostra fondata ambizione di guidare la corsa alla mobilità elettrica", ha concluso.(Rpi)