Cultura: Viva Viviani, vita e opera del grande autore nel documentario dei fratelli Martone - foto

- "Raffaele Viviani non ha ancora avuto il pieno riconoscimento che merita". Parte da questo assunto la voglia di ricostruire l'universo artistico e umano del grande commediografo originario di Castellammare di Stabia. E per farlo, Mario e Stefano Martone hanno deciso di utilizzare lo strumento del documentario: ecco "Viva Viviani". La ricomposizione si sviluppa a partire dalla sua opera, che segna una netta discontinuità con il teatro precedente e introduce personaggi ed elementi profondamente innovativi. I suoi testi, che ambienta nei vicoli e nelle piazze di Napoli, sono ricchi di gente di strada che fungono da metafora universale. Seguendo un filo ideale tra passato e presente, emerge il ritratto di un artista poliedrico e originale e di una città contraddittoria, scena del mondo. Prodotto da Nephila Film, con il contributo di Regione Campania, Film Commission Regione Campania e Ministero della Cultura, l'opera è arricchita dai preziosi archivi della Cineteca di Bologna, della Rai, dell'Eye Museum, dalle lettere inedite di Raffaele alla moglie Maria, e dalle testimonianze di importanti esponenti del mondo della cultura nazionale e internazionale legati all'opera di Viviani, come Alfredo Arias, Mimmo Borrelli, Davide Iodice, Mario Martone, Nello Mascia, Toni Servillo, Giuliano Longone Viviani, Valentina Venturini. "È il più grande autore del Novecento, uno dei più grandi in Europa», esordisce Borrelli. Per Martone «c'è una grande potenza politica nel teatro di Viviani». «Se si dovesse aggiungere un testo a Chaplin, questo testo dovrebbe scriverlo Viviani", ha spiegato Arias. Servillo sostiene che "ciò che caratterizza molto la figura di Viviani è questa dimensione di lottatore". La narrazione, scandita dalla voce narrante di Paolo Cresta e accompagnata dagli arrangiamenti musicali di Maria Pia De Vito, viene intervallata da scene di vita quotidiana dei nostri giorni, a testimoniare la contemporaneità del teatro di Viviani, e da estratti di messe in scena da "Zingari" ai "Dieci Comandamenti", da "Napoli notte e giorno" a "Io, Raffaele Viviani". Vincitore come miglior lungometraggio della sezione "Scenari campani" dell'Ischia Film Festival 2022, "Viva viviani" verrà proiettato lunedì 24 ottobre alle ore 19 al cinema Modernissimo di Napoli (ingresso gratuito per info info@nephilatilm.eu) alla presenza di una parte del cast, il 7 dicembre Istituto di Cultura Italiana a Marsiglia, e poi verrà trasmesso in inverno su Sky Arte.(Ren)