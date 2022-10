Sud: ASviS, "sia crocevia dello sviluppo sostenibile dell'Europa e del Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- ll Sud Italia è più esposto del resto del Paese all'impatto negativo delle crisi ambientali, energetica e sociale che aumentano le disuguaglianze, accentuano le fragilità delle persone e dei territori e frenano la spinta della transizione ecologica. È possibile invertire questa tendenza se il Mezzogiorno valorizza la propria collocazione storica e geografica, cogliendo l'opportunità di diventare crocevia per lo sviluppo sostenibile dell'Europa nel Mediterraneo, valorizzandone le potenzialità economiche e culturali tramite il perseguimento di obiettivi concreti e misurabili in grado di innescare un cambiamento coerente con l'Agenda 2030 dell'Onu. All'argomento è stato dedicato l'evento "Il Sud come cerniera sostenibile tra Europa e Mediterraneo" organizzato dall'ASviS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile oggi pomeriggio al porto di Napoli a bordo della nave Costa Toscana di Costa Crociere, tra i sostenitori dell'edizione 2022 del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Durante l'incontro, organizzato dal gruppo di lavoro dell'ASviS sul Goal 11 dedicato a 'Città e comunità sostenibili', gli esperti dell'Alleanza hanno presentato pubblicamente dieci proposte per il Sud Italia indirizzate al Parlamento appena rinnovato e al prossimo Governo e riflettuto con i rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico-produttivo, della ricerca e dell'associazionismo su come realizzarle, alla luce delle risorse disponibili e degli indirizzi politici ed economici locali, nazionali ed euromediterranei. (segue) (Ren)