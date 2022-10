Sud: ASviS, "sia crocevia dello sviluppo sostenibile dell'Europa e del Mediterraneo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra le priorità su cui intervenire per affrontare le fragilità del Mezzogiorno c'è quella di consolidare i rapporti euromediterranei - ha sottolineato il coordinatore delle politiche per il Sud del gruppo di lavoro sul Goal 11 dell'ASviS, Piero Lacorazza - Bisogna agire con un approccio multidimensionale, concependo l'Italia non solo come un 'molo' nel mar Mediterraneo dal punto di vista commerciale, produttivo, logistico ed energetico ma soprattutto come un 'ponte' tramite cui scambiare conoscenze, relazioni e risorse umane e rafforzare così il dialogo tra le diversità funzionale all'elaborazione di una cultura dinamica e generativa, lungimirante, capace di fare tesoro del passato ed affrontare il presente guardando al futuro, la base su cui si fondano la storia e l'identità dell'Italia e della civiltà europea". (segue) (Ren)