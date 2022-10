Sud: ASviS, "sia crocevia dello sviluppo sostenibile dell'Europa e del Mediterraneo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dieci proposte dell'ASviS per rendere il sud una cerniera sostenibile tra l'Europa e il Mediterraneo, in sintesi: 1 - Sviluppare e rendere permanenti i rapporti euromediterranei anche tramite un appuntamento annuale orientato all'attuazione dell'Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. 2 - Impegnare l'Italia verso un deciso rafforzamento dell'Unione europea, tramite un piano incisivo e duraturo sulla fiscalità, volto ad aiutare le imprese e sostenere l'occupazione, specialmente di giovani e donne. 3 - Investire in ricerca e tecnologie per l'agricoltura, che nel Sud è particolarmente vulnerabile all'impatto dei cambiamenti climatici. 4 - Valorizzare il potenziale ambientale e culturale del Mezzogiorno, poco conosciuto e poco utilizzato, come volano di uno sviluppo sostenibile. 5 - Fare del Sud uno snodo nazionale e mediterraneo per la produzione di energie rinnovabili, da mettere a disposizione anche per il resto del Paese. 6 - Aumentare i posti negli asili nido, nel tempo pieno, nelle mense scolastiche e creare strutture in grado di sostenere la formazione delle ragazze e dei ragazzi. 7 - Sostenere e qualificare adeguatamente le Università del Mezzogiorno, anche per sviluppare ecosistemi dell'innovazione e creare una rete euromediterranea degli Atenei. 8 - Incrementare il numero dei medici e del personale sanitario incentivandone la presenza al Sud, in particolare nelle aree interne. 9 - Avvicinare il Sud a sé stesso investendo su collegamenti ferroviari e stradali sostenibili attraverso la dorsale appenninica, barriera tra i corridoi adriatico e tirrenico e il bacino dell'arco ionico. 10 – Creare l'infrastruttura amministrativa e istituzionale necessaria a favorire una la buona progettualità per utilizzare al meglio le ingenti risorse attualmente disponibili con il Pnrr, la politica di coesione Ue 2021-2027, la legislazione ordinaria, ecc. anche creando un'Unità di missione presso l'Agenzia per la coesione territoriale. (segue) (Ren)