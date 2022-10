Reddito di cittadinanza: Mazzella (M5S), va potenziato non dimezzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il reddito va potenziato, non dimezzato" ha dichiarato il senatore del M5s Orfeo Mazzella. "I dati del rapporto Caritas parlano chiaro, in Italia i poveri sono aumentati, si parla di 5,6 milioni di persone. Dati che con una crisi economica alle porte potrebbero solo aumentare. E bisogna correre ai ripari, subito. E sono lieto - ha aggiunto - che piano piano se ne stiano accorgendo anche le altre forze politiche nonostante la campagna di fango contro il reddito di cittadinanza attuata per meri giochi di potere in campagna elettorale. Ma se l'idea di abolirlo è improvvisamente sparita, anche la proposta del centrodestra di ridimensionarlo è preoccupante, e ad oggi significherebbe creare ancora più poveri". (Ren)