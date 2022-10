Napoli: cantalamessa (Lega), arresto Ioia conferma sua inadeguatezza come garante detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lascia interdetti e senza parole l'arresto del garante dei detenuti di Napoli Pietro Ioia. Contestai a suo tempo la nomina voluta dall'ex sindaco de Magistris non perché un ex detenuto non possa riabilitarsi, anzi è la speranza che abbiamo nei confronti di tutti coloro che sbagliano, ma da subito quella nomina apparve inappropriata in considerazione del fatto che Ioia avesse cause in corso con la polizia penitenziaria e fosse stato condannato per traffico internazionale di stupefacenti e quindi non poteva essere quella figura di garanzia, né il punto di contatto tra l'amministrazione dello Stato e i detenuti. Purtroppo la notizia di oggi conferma la inadeguatezza della nomina", lo ha dichiarato il senatore napoletano della Lega Gianluca Cantalamessa responsabile nazionale Dipartimento Antimafia del partito.(Ren)