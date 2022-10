Speciale difesa: Bielorussia-Russia, raggruppamento regionale ha iniziato a proteggere confini Unione statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il raggruppamento regionale russo-bielorusso ha iniziato a svolgere compiti per proteggere l'Unione statale. Lo ha riferito il ministro della Difesa bielorusso, generale Viktor Khrenin, informando il personale di un impianto per la produzione di trattori di Minsk sulla situazione politico-militare nel Paese e all'estero. "Il raggruppamento regionale ha iniziato a svolgere compiti per la difesa armata dell'Unione statale. Il raggruppamento regionale è un organismo complesso di molte componenti. Comprende vari livelli di personale, truppe e forze, oltre a vari sistemi di supporto, sia bielorussi che russi", ha riferito Khrenin citato dall'agenzia di stampa "Belta". (Rum)