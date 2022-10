Speciale difesa: Brasile, governo proroga schieramento forza nazionale in difesa riserva indigena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia del Brasile ha prorogato il dispiegamento delle truppe della forza nazionale (Fns) per affiancare il personale delle forze dell'ordine e della Fondazione nazionale dell'Indio (Funai) in difesa della riserva indigena (Ti) di Camicua, nello stato di Amazzonia. Lo riferisce l'agenzia di stato "Agencia Brasil". Le truppe saranno impegnate in azioni di preservazione dell'ordine pubblico nell'area in cui nelle ultime settimane sono state segnalate violenze subite da comunità indigene Apurina stanziate nel municipio di Boca do Acre. La missione durerà per 90 giorni. (Brb)