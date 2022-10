Speciale difesa: Guerini, assunzione guida del Nato Battle Group Bulgaria è riconoscimento della qualità nostre Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "L'assunzione, da parte dell'Italia, della guida del Nato Battle Group Bulgaria, tassello importante della capacità di deterrenza Nato sul fianco Est, è per il nostro Paese una responsabilità di grande spessore nell'ambito dell'Alleanza Atlantica, riconoscimento delle qualità delle nostre Forze armate". Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nell'ambito della cerimonia di trasferimento del comando del Nato Enhanced Vigilance Activity Battle Group, di cui l'Italia ha assunto la guida. "La cerimonia è simbolo di quella condivisione di responsabilità, a garanzia della libertà, che costituisce la ragion d'essere della Nato. È un passaggio che suggella l'amicizia tra i nostri popoli ed è il fondamento, in prospettiva futura, di un'Europa ancor più coesa e di una sinergia euro-atlantica salda e durevole", ha aggiunto Guerini secondo quanto riferito in un comunicato del ministero della Difesa. "Chi cerca il conflitto, la destabilizzazione, troverà la postura dialogante, ma ferma, di quanti, fedeli agli ideali di libertà, non rinunceranno mai a proteggerla, a vigilare. A partire da quelle aree strategiche per il futuro d'Europa come il Fianco Est e il Fianco Sud della Nato, oggi di particolare rilevanza", ha sottolineato. "Noi tutti auspichiamo la pace, crediamo nella pace, lavoriamo per la pace. Il suo mantenimento, tuttavia, non può prescindere da un equilibrio di forze che solo l'Alleanza Atlantica può garantire". (Com)