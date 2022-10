Speciale difesa: Polonia, ministra Difesa spagnola visita centro logistico per aiuti militari e umanitari a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, ha visitato il centro logistico in Polonia da cui vengono distribuiti tutti i carichi di materiale militare e umanitario destinati all'Ucraina per verificarne il funzionamento e dialogare con il personale militare spagnolo che coordina le spedizioni. "L'Ucraina deve vincere questa guerra ingiusta e crudele e credo che una delle cose più importanti al momento sia la nostra unità, il modo in cui i nostri Paesi sono uniti nel lavorare insieme per combattere Putin. La nostra unità è la nostra forza", ha sottolineato Robles in alcune dichiarazioni ai media. "Questa è una guerra per difendere i nostri valori, i nostri principi e la democrazia", ha aggiunto Robles, ribadendo il sostegno della Spagna e dei suoi cittadini al popolo ucraino. Da quando la Polonia ha creato questo centro, il ministero della Difesa spagnolo ha gestito più di 30 trasporti logistici di armamenti e materiali ed è stato un punto di ingresso e di uscita per voli militari, convogli stradali e trasporto multimodale di forniture spagnole via mare. (Spm)