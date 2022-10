Napoli: demolito dalla polizia locale altare votivo abusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la collaborazione della Polizia Locale di Napoli con la Dda della Procura della Repubblica finalizzata alla rimozione di targhe, murales ed altarini votivi presenti nel territorio cittadino, realizzate senza alcuna autorizzazione che, a seguito delle indagini, sono risultate essere riconducibili ad esponenti della malavita locale. La demolizione di stamattina effettuata alle prime luci del mattino in via Cavara 32, è la nona degli undici obiettivi individuati, La Polizia Locale è intervenuta unitamente alla "Napoli Servizi" con l'ausilio della Polizia di Stato presente sul posto per le eventuali ricadute dell'ordine pubblico. Nei giorni a seguire saranno effettuati analoghi interventi sui restanti obiettivi individuati. (Ren)