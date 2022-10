Campania: Cammarano (M5S), strada Fondovalle Calore eterna incompiuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla stessa stregua della corsa ad inaugurare piazza della Libertà a pochi giorni dalle elezioni comunali del 2021 e della galleria del Cernicchiara, che si perde nella notte dei tempi, ora in prossimità delle (pseudo) elezioni Provinciali, il presidente Vincenzo De Luca non si vergogna di inaugurare - dopo più di 15 anni - un tratto di strada di 4,1 km (costato più di 10 milioni di euro a km), che non è altro che un lotto intermedio della "sognata" arteria. Invece di inaugurare strade incomplete e per questo inutili ci chiediamo come mai non ci mostra la rete stradale provinciale nel Cilento che cade letteralmente a pezzi tra continui cedimenti, verde che invade le carreggiate e segnaletica stradale inesistente". Così il consigliere comunale Salernitano del Movimento 5 stelle Catello Lambiase. "La Fondo Valle-Calore è l'ennesima opera incompiuta, mai ultimata. La strada ha alle spalle una storia di oltre 20 anni. Un progetto che affonda le sue radici in un passato lontano e che, a distanza di decenni, è ancora lontana dal raggiungimento del traguardo e dalla conclusione dei lavori", ha aggiunto il presidente della Commissione aree interne e consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle Michele Cammarano. (Ren)