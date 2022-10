Speciale difesa: Myanmar, attacchi delle forze governative nella regione di Sagaing, 500 abitazioni distrutte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno quattro persone sono morte e 500 abitazioni sono state date alle fiamme in attacchi delle forze governative del Myanmar a Chaung-U, nella regione di Sagaing. Lo rende noto l'emittente "Radio Free Asia", secondo cui l'offensiva è stata lanciata con artiglieria pesante. Successivamente le forze governative hanno fatto irruzione nei villaggi di Ngar Lone Tin e di Ma Hti That. Il giorno prima, venerdì 14 ottobre, si erano verificati violenti scontri tra i militari della giunta e le Forze di difesa popolare (Pdf), che avevano provocato la morte di un cittadino locale. Gli attacchi, nel complesso, hanno costretto alla fuga dall'area almeno 20 mila residenti. Il leader della giunta militare che ha preso il potere in Myanmar nel febbraio del 2021, il generale Min Aung Hlaing, ha assicurato lo scorso agosto all'inviata speciale delle Nazioni Unite Noeleen Heyzer che le forze governative non danno alle fiamme abitazioni civili. Un'affermazione contestata dalle fonti dell'opposizione citate da "Radio Free Asia", secondo cui nella sola regione di Sagaing sono state distrutte oltre 20 mila abitazioni dal giorno del colpo di Stato. Secondo un rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Unocha), sono circa 545 mila i civili che hanno abbandonato la regione per motivi di sicurezza dopo l'inizio della crisi. (Fim)