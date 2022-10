Napoli: Nappi (Lega), noi primi a sollevare dubbi su nomina garante detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sconcerta l'arresto del garante dei detenuti a Napoli, Pietro Ioia, ma non si tratta del classico fulmine a ciel sereno. Ancor di più alla luce dei forti dubbi che sollevammo quando l'allora sindaco De Magistris, gli affidò l'incarico. Come Lega siamo da sempre e rimaniamo garantisti e aspettiamo che la magistratura faccia il suo corso accertando le responsabilità rispetto alla vicenda. Ma una cosa è certa, oltre a rappresentare l'emblema del fallimento di chi per 10 anni ha guidato Palazzo San Giacomo, la notizia dell'arresto rappresenta un oltraggio alla città, uno schiaffo a tutti gli uomini e le donne in divisa che lavorano nelle carceri italiane tra mille sacrifici". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)