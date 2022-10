Pnrr: Mite, presentati 64 progetti da 4,63 miliardi per reti elettriche più resilienti e moderne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a 4,63 miliardi il valore complessivo dei 64 progetti presentati al Mite in risposta agli avvisi Pnrr per rendere le reti elettriche più resilienti e moderne. Nel dettaglio, per l’avviso Smart Grid, a fronte dei 3,61 miliardi stanziati dal Pnrr, sono state avanzate 27 proposte progettuali per un importo totale di circa 4 miliardi. In risposta all’avviso Resilienza Distribuzione, invece, sono pervenute 27 candidature del valore complessivo di circa 440 milioni, a fronte di una disponibilità di 350 milioni. Per l’avviso Resilienza Trasmissione, infine, sono stati presentati 10 progetti per un importo complessivo di circa 173 milioni, a fronte di una dotazione finanziaria di circa 150 milioni. Con l’investimento Smart Grid (I 2.1 - M2C2) verranno finanziati progetti volti ad aumentare la capacità delle reti per la distribuzione di energia rinnovabile e incrementare la potenza a disposizione di almeno 1.500.000 abitanti per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici. Con la misura Resilienza (I 2.2 – M2C2), invece, saranno finanziati progetti finalizzati a migliorare la resilienza della rete elettrica agli eventi meteorologici estremi in modo da ridurre le probabilità di guasto e garantire la continuità della fornitura. L’elenco dei progetti selezionati sarà pubblicato entro dicembre 2022. (Com)