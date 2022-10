Piemonte: Federico Negri libero dopo quasi quattro mesi di carcere in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federico Negri è libero dopo quasi quattro mesi di carcere in India. Il giovane Alessandrino aveva attraversato il confine con il Nepal privo di documenti e per questo era stato arrestato dalle autorità Indiane. L'uomo rischiava di rimanere diversi anni in carcere, ma la diplomazia e il lavoro del legale della famiglia di Negri ha impedito il peggio. Presto il 28enne potrà ritornare in Italia e riabbracciare la sua famiglia. (Rpi)