Napoli: rimosse dalla polizia municipale a Scampia 31 auto abbandonate

20 luglio 2021

- La Polizia Municipale di Napoli, Unità Operativa Scampia, in sinergia con i colleghi degli Affari Generali e del Reparto prelievo auto abbandonate, hanno effettuato controlli nelle vie G. Quagliariello e Napoli a Piscinola, Fratelli Cervi, Seconda Traversa Janfolla e Vico Vittorio Veneto a Scampia, prelevando 31 auto abbandonate. In via Janfolla i caschi bianchi, con l'ausilio di una ditta specializzata, hanno provveduto alla rimozione di paletti abusivi riservati alla sosta dei veicoli e all'abbattimento di box in ferro con tettoie destinati al rimessaggio delle auto sprovviste di qualsiasi titolo.(Ren)