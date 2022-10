Innovazione: confronto sulle eccellenze della Campania alla Sios22 Giffoni Edition (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- SIOS22 Giffoni Edition svolge un ruolo importante nell’indagare il legame del mondo dell’entertainment con le tecnologie: quest’anno ai componenti di Casa Surace è toccato il compito di spiegare il sottile legame tra la realtà e l’interpretazione che nasce nei loro video, amplificati dai social media. Un intervento che testimonia l’importanza del lavoro di squadra e della collaborazione, elemento riscontrato anche negli altri interventi del main stage, intervallati dalle testimonianze dei Giffoners presenti in sala nei dialoghi con la speaker di Radio 105, Valeria Oliveri.ra le parole chiave che contraddistinguono il 2022 c’è senz’altro “Metaverso”. Nel panel Vincenzo Rana, Co-founder e CEO di KNOBS, ha focalizzato l’attenzione sulla blockchain, evidenziando la capacità di questa tec Tnologia di permettere a nuove realtà di condurre progettualità innovative, connotate da una ibridazione tra mondi virtuali e reali. Filippo Chiricozzi, Stream Manager Area Innovation - Banca Sella, ha commentato dal punto di vista finanziario il tema della blockchain e della sua applicabilità a livello sistemico. Agostino Melillo, Communication Manager Italia di Intel, ha sottolineato come il metaverso richieda un’infrastruttura estremamente sviluppata a livello tecnologico: hardware e software all’avanguardia e in grado di raggiungere più persone possibili. Il Ricercatore dell’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger del Polimi, Jacopo Fracassi ha testimoniato il marcato interesse di imprese e PA in Italia verso blockchain e metaverso. A rallentare la traiettoria, però, è il profilo regolatorio, un’incertezza normativa a discapito dello sviluppo del settore. (segue) (Ren)