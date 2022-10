Innovazione: confronto sulle eccellenze della Campania alla Sios22 Giffoni Edition (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un panel tutto al femminile. Ester Corvi, giornalista ed esperta di streaming video, ha descritto come le piattaforme D2C (Netflix, Prime Video…) abbiano rivoluzionato la modalità di fruizione dei contenuti, se non addirittura introdotto un nuovo modo di concepire i media. La frammentazione dell’audience ha obbligato gli operatori, insieme alla tv tradizionale, a rivedere la classica categorizzazione dei contenuti - costruita su genere ed età - portando alla ribalta il tema della personalizzazione. Bianca Uberti Foppa, Innovation specialist A2A, ha offerto il punto di vista di una multiutility che pone l’open innovation al centro del business. Una proposizione che la pone in contatto costante con startup di tutto il mondo, in un lavoro di gruppo e trasversale, dove la sostenibilità è tra i principali motori di interesse. (segue) (Ren)