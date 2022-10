Innovazione: confronto sulle eccellenze della Campania alla Sios22 Giffoni Edition (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elisa Zambito Marsala, Responsabile Valorizzazione del Sociale e Relazioni con le Università di Intesa Sanpaolo, ha parlato delle iniziative sociali che il Gruppo bancario sviluppa, posizionandosi tra le prime Impact Bank al mondo, e si è concentrata sulla generazione dell’impatto positivo su persone e società. Grazie a un programma dedicato, l’istituto di credito si è posto l'obiettivo di raggiungere i 50 milioni di interventi a contrasto della povertà entro il 2025, con pasti, posti letto, medicinali e indumenti per i più bisognosi, per favorire una maggiore coesione sociale. Grande attenzione è rivolta anche alla dimensione dell’inoccupazione e ai giovani, anche attraverso progetti di inclusione educativa come Webecome, una piattaforma digitale per il contrasto ai disagi degli studenti della scuola primaria che ha già raggiunto oltre 75.000 bambini e più di 2000 scuole. Valeria Fiorenza Perris, Supervisore Clinico di Unobravo, è specializzata in tele-psicologia, un ambito visto con diffidenza prima della pandemia che, in questi due anni, ha subito una mutazione nella percezione. Il digitale, infatti, diventa un facilitatore nella relazione paziente/medico, un apparente controsenso, grazie al quale è però possibile rendere più democratico il servizio e incontrare la domanda di quelle persone che per difficoltà economiche o culturali non entrano in contatto con gli studi medici tradizionali. Per Emanuele Rossini, Digital area coordinator di EMERGENCY, il digitale è fondamentale nella narrazione dell’attività di una ONG e nel diffondere il lavoro dell’associazione, impegnata nel mondo e in Italia nel fornire supporto medico a chi non ha accesso alle cure e nei teatri di guerra. (segue) (Ren)