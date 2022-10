Università a Scampia: Valente (Pd), cura del quartiere oltre che della salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Scampia l'università Federico II di Napoli ha oggi inaugurato la nuova facoltà di medicina, una facoltà che mette al centro la parola cura, che così diventa anche cura del quartiere, oltre che della salute". Per Valeria Valente, senatrice del Partito Democratico, "questa inaugurazione dimostra la lungimiranza dell'Università Federico II di Napoli con il rettore Guido Trombetti, del Comune, allora guidato da Rosa Russo Jervolino, e della Regione, presieduta da Antonio Bassolino, che nel 2006 immaginarono di spostare proprio a Scampia la facoltà di medicina, per amplificare il movimento di riscatto che stava prendendo piede nel quartiere grazie all'impegno di tanti cittadini e tante cittadine". "Grazie al rettore Matteo Lorito, al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e al presidente della Regione Vincenzo De Luca, che hanno portato a termine quest'opera la cui inaugurazione oggi, alla presenza della ministra Messa, ha un valore simbolico indubitabile. Ora sarà la presenza nel quartiere di tanti e tante studenti, ricercatori e docenti, a imprimere un'accelerazione al percorso di rilancio delle periferie, tra cui Scampia, su cui sta investendo l'amministrazione comunale", ha aggiunto Valente. "Speriamo che la facoltà aperta a Scampia possa attirare anche tanti e tante giovani che qui sono nati e cresciuti, e contribuisca a dare un valore nuovo all'istruzione come strumento per affermarsi e realizzare i propri sogni", ha concluso la senatrice. (Ren)