© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli avvenimenti di oggi a Napoli e in Campania. COMUNE: 1) Sottoscrizione del protocollo d'intesa per il progetto "Guida bene in Piazza Mercato" volto a promuovere ed istruire, per il conseguimento della patente A1 o B, potenziali conducenti che fanno parte di famiglie con particolare disagio economico della Municipalità 2. Napoli, Sala Giunta San Giacomo, (ore 9.00). 2) Parte il primo viaggio del nuovo treno della Linea 1 della Metropolitana. Partecipa, tra gli altri, il sindaco Gaetano Manfredi. Napoli, Piazza Mercato (ore 9.30). (segue) (ren)