Imprese: Elettronica festeggia i 150 anni del Corpo degli Alpini, garantita la sicurezza antidrone

- Elettronica ha avuto il piacere di festeggiare in prima linea il 150mo anniversario di fondazione del Corpo degli Alpini, che si è tenuto a Napoli. Tre giorni di grandi celebrazioni hanno rappresentato l’epilogo di un anno intero anno costellato da eventi culturali, commemorativi e addestrativi - come l’esercitazione invernale Volpe Bianca a Sestriere e quella estiva Alpine Star di Bolzano - per rendere omaggio allo storico Corpo dell’Esercito Italiano, costituito proprio nella capitale partenopea il 15 ottobre 1872 e da un secolo e mezzo al servizio dell’Italia. “Siamo stati lieti di affiancare l’esercito in questo importante anniversario, così come nel corso di questo anno, e la rinnovata vicinanza con l’Esercito Italiano ha fatto sì che Elettronica potesse meglio comprendere i requisiti operativi del comparto “ground” e progettare sistemi maggiormente aderenti alle aspettative dell’utente finale” ha affermato il Vice President Global Sales & Business Development, Paolo Izzo. In occasione della cerimonia clou tenutasi sabato in Piazza del Plebiscito, alla presenza delle massime cariche militari e istituzionali, Elettronica ha assicurato la protezione antidrone delle celebrazioni con il suo sistema C-Uas on the move, evoluzione del sistema Adrian/Nadir. (segue) (Com)