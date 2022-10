Mare: 70 milioni da Intesa San Paolo a supporto del rinnovo della flotta eco green di Grimaldi Lines (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrambe le linee di credito si caratterizzano per un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di specifici target in ambito Esg (Environmental, Social, Governance). Gli obiettivi di sostenibilità legati all’operazione prevedono da un lato una significativa riduzione delle emissioni inquinanti, dall’altro l’ampliamento dell’uso e installazione di impianti fotovoltaici sulle singole navi. I motori di ultima generazione della Eco Mediterranea e della Eco Adriatica consentono, infatti, di dimezzare le emissioni di CO2 e abbattere le emissioni di zolfo e particolato, mentre le batterie a litio presenti a bordo, grazie alla loro capacità di ricarica durante la navigazione, garantiranno il raggiungimento dell’obiettivo “Zero emission in port”. (segue) (Ren)