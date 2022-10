Trasporti: domani il primo viaggio del nuovo treno della linea 1 della Metropolitana di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 18 ottobre, alle ore 9.30, dalla Stazione Municipio partirà il primo viaggio del nuovo treno della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. Il Ssndaco Gaetano Manfredi, l'assessore Edoardo Cosenza, il direttore generale di Anm Massimo Simeoli, il direttore delle linee Metropolitane Anm Vincenzo Orazzo entreranno in stazione dall'ingresso di Palazzo San Giacomo e raggiungeranno la banchina in direzione Garibaldi. Ai tornelli la stampa potrà accedere liberamente per seguire la prima corsa del nuovo treno.Il treno fermerà nella stazioni Università, Duomo e Garibaldi per poi tornare a Municipio con corsa diretta. (Ren)