Napoli: Istat, l'inflazione continua a crescere. Più 8,7 per cento rispetto all'anno precedente

- Anche a Napoli continua a salire l'inflazione. In base alle anticipazioni fornite dall'Istat nel mese di settembre i prezzi sono aumentati rispetto ad agosto dello 0,3 per cento, portando l'aumento su base annua all'8,7 per cento. I maggiori rincari mensili si sono registrati nel settore della ricezione e della ristorazione (+2,3 per cento, +9,3 per cento rispetto all'anno precedente) e sui prodotti alimentari (+1,1 per cento mensile, +12,3 per cento annuo). Continuano anche i rincari sulle utenze e l'elettricità arrivati a +31,5 per cento rispetto a settembre 2021 e che hanno fatto registrare +0,1 per cento rispetto ad agosto scorso. In calo, invece, dell'1,6 per cento su base mensile i trasporti (+8,6 per cento rispetto all'anno precedente). Rispetto all'anno scorso gli unici settori in cui i prezzi sono in calo risultano essere l'istruzione (-1,2 per cento) e i servizi sanitari (-0,4 per cento). (Ren)