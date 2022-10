Mare: 70 milioni da Intesa San Paolo a supporto del rinnovo della flotta eco green di Grimaldi Lines (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Richard Zatta, Responsabile Global Corporate della Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ha dichiarato: “Il Gruppo Grimaldi rappresenta un’eccellenza nel mercato del trasporto merci e già da tempo mostra un costante impegno nel migliorare il proprio profilo di sostenibilità ambientale. Siamo pertanto felici di continuare a supportare questa realtà del settore marittimo, che ad oggi rappresenta un’area in continua crescita e fondamentale per lo sviluppo economico del nostro Paese. L’economia del mare, infatti, sta diventando sempre più green e questo contribuisce a rendere le imprese che vi operano più competitive a livello nazionale e internazionale, nonché ad accelerare il processo di transizione ecologica”. In merito a questa importante operazione finanziaria l’Ing. Diego Pacella, Amministratore Delegato di Grimaldi Euromed S.p.A., ha affermato: “Ringraziamo Intesa Sanpaolo che, con questi nuovi finanziamenti, consolida la relazione con il Gruppo Grimaldi dimostrando in concreto l’impegno a favore della transizione verso un’economia a basse emissioni, per il raggiungimento degli obiettivi climatici globali. Le navi della serie Eco, finanziate con questa operazione, sono molto innovative ed evolute dal punto di vista della sostenibilità ambientale, grazie ad anni di ricerca e progettazione che hanno consentito di raggiungere un risultato senza precedenti in termini di riduzione della carbon footprint per unità di carico trasportata. Abbiamo molto apprezzato anche gli aspetti innovativi di queste linee di credito che fissano obiettivi concreti in tema di sostenibilità ambientale, con riflessi diretti sul pricing.” (Ren)