Cultura: sabato all'Istituto Studi Filosofici di Napoli incontro con Federico Faggin, padre del microprocessore (2)

- Federico Faggin è stato responsabile dello sviluppo dei primi microprocessori 8008, 4040, 8080 e sviluppatore della tecnologia Mos con gate di silicio che permise la fabbricazione dei primi microprocessori e delle memorie Eprom e Ram dinamiche e dei sensori Ccd, gli elementi essenziali per la digitalizzazione dell'informazione. Dal 1968 vive negli USA. Nel 1974 ha fondato la prima ditta dedicata esclusivamente ai microprocessori e dette vita al famoso microprocessore Z80. Nel 1986 ha fondato la Synaptics, ditta che ha sviluppato i primi touchpad e touchscreen e dal 2004 è amministratore delegato della Foveon, una compagnia che produce avanzati sensori di immagine per fotocamere digitali. Nel 2015 la Fondazione 'Federico e Elvia Faggin' ha stabilito una cattedra di Fisica dell'Informazione presso l'Università della California Santa Cruz (Ucsc) per sostenere lo studio di sistemi complessi, biofisica, scienze cognitive e matematica nel tema unificatore della fisica dell'informazione. Nel 2019 ha ricevuto la massima onorificenza della Repubblica Italiana con la nomina a Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana. (segue) (Ren)