Università a Scampia: oggi l'inaugurazione, a regime sarà frequentata da 800 studenti di medicina

- Oggi, con la sua inaugurazione, hanno fatto il loro ingresso in aula presso il plesso di Scampia i primi studenti della facoltà di Medicina dell'Università Federico II di Napoli. Gli spazi ricavati lì dove un tempo sorgeva la Vela H accoglieranno un'aula magna da 520 posti, 33 aule per accogliere a regime 2660 studenti, 16 corsi di laurea triennale e 6 di laurea magistrale di professioni sanitarie, 16 laboratori didattici, 16 ambulatori e stanze di degenza, un parcheggio sotterraneo da 90 posti auto e uno scoperto da 80 posti. "Oggi è con grande emozione che proclamiamo l'ingresso della comunità di Scampia nella rete della cultura, della formazione universitaria d'eccellenza, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, dell'assistenza medica avanzata - ha dichiarato il rettore della Federico II, Matteo Lorito - questo risultato è un orgoglio per Napoli, per la Campania e il Paese. Siamo consapevoli che la presenza dell'Università è strumento potente contro il rischio di degrado culturale e sociale per un quartiere che vuole liberarsi da un'immagine negativa ormai obsoleta e vuole sentirsi parte viva del contesto metropolitano". L'edificio, che nel secondo semestre accoglierà fino ad 800 studenti, ha 7 piani di cui 1 interrato. Le aule si trovano dal piano interrato, fino al secondo piano. In particolare le aule collocate al secondo piano si caratterizzano per la loro potenziale modularità: possono avere la classica disposizione con sedie allineate o avere posti distribuiti attorno a scrivanie per lavorare in gruppo o per svolgere esercitazioni. Al terzo piano ci saranno i laboratori didattici e per le attività di ricerca che sono in corso di allestimento, Pertanto al momento le attività di tirocinio pratico dovranno ancora essere effettuate presso il Policlinico Federico II. Nella sede di Scampia si svolgeranno non solo le lezioni dei corsi, ma anche le sedute di laurea. Il quarto e quinto piano della struttura saranno dedicati agli ambulatori per l'assistenza territoriale e dovrebbero essere operativi per l'inizio del 2023. I primi ambulatori saranno dedicati ai disturbi nutrizionali, con un centro anti diabete e un centro prelievi. Nella piazza, posta al centro dell'edificio, un albero di ulivo simboleggia la pace e la crescita dei giovani e del quartiere. (Ren)