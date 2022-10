Innovazione: confronto sulle eccellenze della Campania alla Sios22 Giffoni Edition (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfatto di questa edizione di SIOS22 anche Jacopo Gubitosi, direttore generale di Giffoni: “L’anno scorso l’evento ha avuto come momento centrale i giovani, le opportunità legate alla creatività e all’innovazione - ha detto - Anche quest’anno proseguiamo lungo questa direzione. Il tema dell’edizione 2022 è Reloaded, è tempo di ripartire, di riavviare quei meccanismi che creano connessioni e danno vita a nuove alleanze come quella siglata tra Startupitalia e Giffoni. Per Giffoni è un momento importante su questo fronte. A breve ospiteremo alcune startup innovative nelle nostre strutture, per avviare le proprie attività, per dare inizio a importantissimi processi creativi che potranno determinare interessantissime prospettive formative e occupazionali. Da collaborazioni importanti come quella con Startupitalia iniziamo a scrivere una nuova pagina di Giffoni, quella dedicata all’alta formazione che rappresenta un obiettivo molto ambizioso, utile per ampliare le conoscenze, per dare vita a nuove opportunità. In perfetta linea con quella caratteristica che ha fatto di Giffoni un caso unico al mondo, essere un moltiplicatore di esperienze e di felicità”. Investimenti pubblici e privati che hanno valorizzato il capitale umano in Campania dal 2016, permettendo alle aziende di tutte le dimensioni, italiane e internazionali e di ogni settore di beneficiare del talento che qui viene coltivato. Impegno, cultura e sperimentazione riconosciute anche dal pubblico presente in sala che ha decretato la startup vincitrice dell’edizione 2022 del Giffoni Special Award: ad aggiudicarsi il premio è stata BEVALORY, startup a vocazione sociale EdTech, che con i suoi servizi supporta la crescita personale e professionale dei giovani, attraverso una piattaforma digitale ideata per un pubblico di 14-29enni. Insieme alle altre quattro finaliste (BM8, Blast, Blaster Foundry e Nexstory) intervistate dalla Radio Partner Radio 105, in collegamento da Milano con i conduttori di 105 StartUp! - Alessandro Sansone e Annie Mazzola – BEVALORY concorrerà al premio “Radio 105 Special Award”, che sarà consegnato nel corso di #SIOS22 Winter Edition, in calendario il 12 e il 13 dicembre a Milano all’Università Bocconi. (segue) (Ren)