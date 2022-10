Ucraina: Salvini a De Luca, non butti soldi in manifestazioni pace, pensi a sanità campana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invece di buttare via i soldi per bandiere, cortei, striscioni e palchi, perché De Luca non spende il dovuto per tagliare le liste d’attesa negli ospedali e garantire salute e sanità ai campani?". Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, replicando al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che lo aveva invitato a "montare il palco" della manifestazione per la pace in Ucraina e dare così "un senso alla sua vita". (Rin)