Napoli: controlli durante la partita Napoli-Bologna, elevati 190 verbali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, durante l'incontro di calcio Napoli–Bologna, hanno contestato 190 verbali per infrazioni al Codice della Strada, prelevato 72 autovetture in divieto di sosta e verbalizzato 3 parcheggiatori abusivi ai quali è stato anche sequestrato l'incasso. I controlli sono stati estesi anche alla regolarità dell'esercizio delle attività commerciali e dai controlli eseguiti per l'accertamento del possesso delle autorizzazioni e della regolarità delle occupazioni di suolo pubblico sono scaturiti due sequestri di merce tra cui sciarpe e gadget vari.(Ren)