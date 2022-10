Università a Scampia: De Luca, camorra radicata ma realtà è più complessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qui la camorra non è scomparsa, la criminalità è fortemente radicata in queste zone, eppure sappiamo che la realtà di Scampia è cosi complessa e ricca che merita di essere descritta in tutti i suoi aspetti". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante l'inaugurazione del polo universitario di Scampia. A tal proposito De Luca ha ricordato lo spirito civico dei residenti, dimostrato in occasione della realizzazione della stazione della metropolitana e dei murales, sottolineando che "più si riqualifica più cresce lo spirito civico". Da qui un appello, ironico, agli studenti: "la Regione investe qui 50 milioni di euro, questo bel panettone rispettatelo e non devastatelo". Il governatore ha anche evidenziato come ci siano oltre venti anni per inaugurare l'università: "una situazione che non può essere accettata, vuol dire che il paese è morto". "L'opera dovrà essere completata, avremo bisogno di qualche decina di milioni euro, abbiamo bisogno di efficienza, dobbiamo fare un salto di qualità anche in relazione alle scadenze programmatiche europee". Infine un appello, agli studenti: "faremo di tutto per costruire prospettive di lavoro al termine del vostro impegno ma voi abbiate la convinzione che chi vi prospetta l'assistenza non è un vostro amico, è vostro amico chi vi dà gli strumenti, la formazione e il coraggio per essere voi per primi responsabili della vostra vita". (Ren)