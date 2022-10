Università: Fico, una bella giornata per Scampia, nuovo polo avrà impatto positivo per quartiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una bella giornata per Scampia e per tutta la città di Napoli. Con l’inaugurazione del nuovo polo universitario della Federico II si compie un passo decisivo verso un reale e atteso processo di rigenerazione urbana". Lo scrive su Facebook l'ex presidente della Camera, Roberto Fico, che aggiunge: "L’università è il luogo della conoscenza. È il luogo dove si sviluppa l’attività di ricerca, fondamentale per la nostra società. Il luogo della formazione dei giovani e quindi della costruzione di futuro". "Sono certo - prosegue - che la nascita di questo polo universitario avrà un impatto molto significativo e positivo per il quartiere e i suoi cittadini, che da anni, nonostante numerose difficoltà, cercano di imporre per Scampia una narrazione diversa. Oggi alle storie di riscatto, impegno, solidarietà, alle energie positive della comunità, si aggiunge un nuovo capitolo dove sarà centrale lo scambio e l’interazione tra mondo accademico e territorio. È una bella giornata, buon lavoro", conclude. (Rin)