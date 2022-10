Agroalimentare: dal 21 al 23 ottobre al polo fieristico di Caserta il Salone Industria Casearia e Conserviera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sic 2022 è l'unica fiera specializzata in Italia, che copre tutti gli aspetti di processo e di lavorazione del settore lattiero - caseario e conserviero, punto di riferimento in Europa per l'industria della trasformazione, segmento pasta filata, latte di bufala e pomodoro. In realtà siamo arrivati a un'evoluzione tecnologica tale, che il Salone rappresenta uno spazio di innovazione e confronto per la trasformazione agroalimentare in genere – ha sottolineato Angelo Coda, I.Com. Advertising – Dopo la scorsa edizione che ha registrato numeri altissimi, quest'anno siamo pronti a superarci. Le novità sono tantissime. Avremo tra gli espositori il gotha dell'eccellenza e dell'automazione. Oltre alle tecnologie di processo, grande rilevanza verrà data alle soluzioni per l'imballaggio, le materie prime e gli ingredienti, le tecniche di raffreddamento, il controllo qualità e la logistica. Grande attenzione verrà riservata all'automazione industriale e alle strategie green. A Caserta attendiamo migliaia di aziende che verranno a conoscere le nuove tendenze del settore e le tecnologie più avanzate che permettono di essere competitivi in mercati sempre più sfidanti e in contesti export complessi". (segue) (Ren)