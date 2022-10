Cultura: sabato all'Istituto Studi Filosofici di Napoli incontro con Federico Faggin, padre del microprocessore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo saggio Faggin unisce all'abile capacità divulgativa la riflessione sulle profonde connessioni tra meccanica quantistica, coscienza e teoria dell'informazione. Ci hanno colpito le sue parole: "Per anni ho inutilmente cercato di capire come la coscienza potesse sorgere da segnali elettrici o biochimici, e ho constatato che, invariabilmente, i segnali elettrici possono solo produrre altri segnali elettrici o altre conseguenze fisiche come forza o movimento, ma mai sensazioni e sentimenti, che sono qualitativamente diversi. È la coscienza che capisce la situazione e che fa la differenza tra un robot e un essere umano. In una macchina non c'è nessuna 'pausa di riflessione' tra i simboli e l'azione, perché il significato dei simboli, il dubbio, e il libero arbitrio esistono solo nella coscienza di un sé, ma non in un meccanismo." Questo il pensiero di Faggin e noi troviamo bellissima anche la sua sottolineatura del come dovremmo essere davvero: profondamente umani. In questo particolarissimo momento storico non ci sono parole migliori. (Ren)