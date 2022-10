Mobilità: Mims, pubblicato rapporto su investimenti, programmi e innovazioni sostenibili nelle Città metropolitane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la pubblicazione del Rapporto "Investimenti, programmi e innovazioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile nelle Città metropolitane", il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) illustra le politiche, le iniziative, gli investimenti e le innovazioni per la mobilità urbana sostenibile introdotte negli ultimi 20 mesi, in linea con il cambio di visione sancito dal nuovo nome del ministero. Il Rapporto, che segue quello pubblicato a maggio 2022 "Verso un nuovo modello di mobilità locale sostenibile", parte dall'analisi della domanda e dell'offerta di trasporto a livello locale, illustra gli strumenti a disposizione delle amministrazioni locali per migliorare la mobilità nelle aree urbane e metropolitane, compresi quelli su cui il Mims ha investito nel biennio 2021-2022, e dà conto dei principali piani e programmi per le Città metropolitane e le aree urbane, con un approfondimento sugli investimenti già individuati, o in fase di realizzazione, nei trasporti ferroviari e stradali di alcune Città metropolitane. "Il Rapporto illustra l'impegno del Mims per realizzare una mobilità urbana sostenibile", commenta il ministro, Enrico Giovannini, "un impegno notevolmente potenziato nell'ultimo biennio grazie a nuovi investimenti e nuovi strumenti operativi. Dopo il cambio del nome del ministero e con l'attribuzione di nuove funzioni sulle politiche urbane, abbiamo sviluppato diverse iniziative che riguardano le città, aprendo un dialogo continuo con i Sindaci delle Città metropolitane, soprattutto in vista dei numerosi e rilevanti interventi infrastrutturali che impatteranno sull'organizzazione e il funzionamento di queste ultime", ha specificato il ministro. "La strategia del Mims per realizzare un miglioramento della qualità della vita nelle città passa per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di mobilità locale sostenibile, a partire dal Trasporto Rapido di Massa e il rinnovo degli autobus in senso ecologico, l'aumento della quantità e qualità del Trasporto Pubblico Locale (Tpl), lo sviluppo delle piste ciclabili, l'uso delle tecnologie digitali per i diversi servizi di mobilità, cui si aggiungono quelli per l'edilizia sociale agevolata e la qualità dell'abitare". (segue) (Com)