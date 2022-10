Innovazione: confronto sulle eccellenze della Campania alla Sios22 Giffoni Edition

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Innovazione del pensiero e del lavoro, è questa la definizione del racconto e della fotografia dell’imprenditoria giovanile scattata da SIOS22 Giffoni Edition. La seconda edizione dell’evento organizzato da StartupItalia in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, conferma una partnership nata nella Multimedia Valley per sostenere e stimolare con formazione e cultura d’impresa le idee creative e di business della Generazione Z. A fare da sfondo all’incontro, un Bootstrap (collaudato format di StartupItalia) che ha messo in contatto gli startupper con i mentor e il Report sul sistema campano dell’innovazione realizzato da StartupItalia con il contributo di Giffoni Innovation Hub, che posiziona la Campania in terza posizione sul podio delle Regioni italiane con il maggior numero di startup, nonostante un potenziale non ancora del tutto espresso. Con il 10% circa del totale nazionale delle società innovative iscritte al Registro delle Imprese, la Regione si distingue per 3 driver: produzione di conoscenza, tasso di natalità, fermento nella collaborazione tra centri di ricerca universitari e aziende. (segue) (Ren)