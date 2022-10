Innovazione: confronto sulle eccellenze della Campania alla Sios22 Giffoni Edition (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Un fermento descritto da Dario Scacchetti, Amministratore Delegato di StartupItalia con il "grande interesse attorno a quello che avviene in termini di produzione di innovazione nel Sud Italia, in particolare in una Regione come la Campania. Qui da anni si investono molte risorse nelle startup, anche da parte dei Venture Capital. Per il secondo anno consecutivo, Sios fa tappa a Giffoni per raccontare questo trend e le iniziative dei tanti giovani che seguono Giffoni Innovation Hub e StartupItalia, mettendo la formazione e le esperienze al servizio delle community. Quello campano è un ecosistema sempre più maturo e articolato che fotografa la realtà dinamica del territorio, come dimostrano anche i dati del Report dedicato al sistema innovativo della Regione Campania, presentato proprio in occasione di questo SIOS e pubblicato da StartupItalia. Dall’analisi emerge che la Campania è la terza regione in Italia per numero di imprese innovative con 1.395 aziende. È un ulteriore tassello del viaggio intrapreso da StartupItalia per conoscere le startup nel loro territorio. Un tour che coinvolge anche SIOS22 che, a novembre, si prepara a sbarcare in Sicilia, a Catania”. “Giffoni Innovation Hub - ha detto Luca Tesauro, Ceo e co-founder Giffoni Innovation Hub - cresce e assume un ruolo centrale nel panorama innovativo regionale e nazionale anche grazie agli spazi della Multimedia Valley che ci consentono di ospitare grandi eventi come SIOS22. Il report presentato dimostra che il lavoro che facciamo in sinergia con tutti gli attori dell’ecosistema innovativo in Campania, mettendo insieme la creatività, i giovani, le aziende di tutto il Paese e i partner come StartupItalia, riesce ad avere un impatto importante rispetto alla costruzione di un futuro migliore per le nuove generazioni. Il cluster campano è diversificato e come spesso succede quando le diverse competenze si uniscono si genera un’energia unica che dà vita a nuove opportunità. Quelle opportunità che ci consentono di dare il nostro contributo allo sviluppo dell’innovazione avvicinando i giovani al mondo del lavoro”. (segue) (Ren)